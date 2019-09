Tiziano Ferro è pronto a lanciare il secondo singolo in cui c’è anche la collaborazione di una famosa artista: ecco svelato il titolo.

È un periodo davvero fantastico per Tiziano Ferro. Dopo il matrimonio con Victor Allen, il giovane cantane romano è pronto a lanciare il nuovo e secondo singolo del suo album. Ecco. Ma quale sarà, quindi, il titolo? Dopo il successo ottenuto con la canzone Buona (Cattiva sorte), come sarà intitolato questo secondo singolo? A svelarlo è direttamente Tiziano. Che, in un recente post su Instagram, ha svelato ogni particolare di questo nuovo progetto lavorativo. Ma non solo. Perché, a quanto pare, anche per questo nuovo singolo c’è lo ‘zampino’ di un’artista davvero famosa, ma soprattutto fantastica. Ma ecco, nel minimo dettaglio, tutto ciò che occorre sapere.

Potrebbe interessarti anche:

Tiziano Ferro lancia il secondo singolo del suo album: eccone il titolo

Il 22 Novembre, Tiziano Ferro lancerà il suo nuovo album. ‘Si accettano miracoli’, è questo il titolo del suo nuovo progetto lavorativo uscirà, quindi, davvero tra pochissimi mesi. Eppure, c’è già grande entusiasmo, fermento. Anche perché, come detto precedentemente, tra pochissimi giorni, invece, il secondo singolo del giovane cantante di Latina. Quale delle sue canzoni, quindi, Tiziano ha scelto di lanciare come secondo? Ecco. Proprio quello che ha dato il nome al suo album. ‘Si accettano miracoli’, quindi, è il titolo del nuovo singolo che, come annunciato su Instagram, dal buon Ferro, uscirà il venti settembre. Insomma, una scelta davvero molto saggia, non c’è alcun dubbio. Anche perché, come dichiarato dal cantante stesso, il senso del testo è davvero molto intenso. Per tutta la durata delle canzone, il cantante passerà in rassegna il rapporto che ogni essere umano ha con il proprio destino. Ma le sorprese non sono finite qui. Perché, come detto precedentemente, a scrivere questo pezzo è stata un’artista davvero fantastica. Parliamo, infatti, di Giordana Angi. Ex concorrente di Amici 18 e, nonché, già collaboratrice di Tiziano. Insomma, un successo preannunciato.

Per ulteriori news su Tiziano Ferro –> clicca qui