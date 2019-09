Cristiano Ronaldo, svolta clamorosa: ha deciso il suo futuro con Georgina

Cristiano Ronaldo, svolta clamorosa: il calciatore fa una promessa importante a Georgina davanti a tutti, un giorno sarà sua moglie.

Cristiano Ronaldo, svolta clamorosa: la vita insieme a Georgina Rodriguez è quella che ha sempre sognato. Tre figli nati da due diverse madri surrogate (e mai svelate), Cristiano Jr. e i gemelli Eva e Mateo. Ma anche una quarta, Alana Martina, nata due anni fa dalla relazione con la modella spagnola di origini argentine. Una coppia che ha saputo anche resistere al trasferimento a Torino, a tutte le novità che ha portato in famiglia e sul lavoro. Lui con 31 milini l’anno dalla Juventus e tutti i contratti pubblicitari in atto può programmare anche il futuro. Un domani nel quale Georgina avrà un ruolo centrale. C’erano pochi dubbi, vedendo quanto affiatamento c’è tra i due. Ma adesso dalla bocca di CR7 è arrivata anche la conferma uffiiciale.

Cristiano Ronaldo, svolta clamorosa: le parole d’amore per Georgina

Intervistato da conduttore inglese Piers Morgan,. Cristiano Ronaldo ha spiegato di non avere nessun dubbio: “In passato lei mi è stata molto vicvina ed è così ancora adesso. Io la amo e un giorno ci sposeremo, questo è certo. In fondo è anche il sogno di mia madre. Quindi un giorno accadrà, perché no”. Il campione portoghese ha anche spiegato quali sono le basi della loro intesa: oltre che una compagna, la modella è anche un’amica e con lei si confida molto. Nessun segreto tra loro, un’intesa destinata a durare nel tempo.

Il loro primo incontro è stato a Madrid, durante un evento legato ad un noto marchio di moda. E da quella sera non si sono più lasciati. Una storia romantica che è diventata ancora più intensa adesso, una grande famiglia allargata. Manca soltanto la cerimonia e Cristiano, molto religioso come la mamma, punterà su una chiesa importante. A Torino hanno già visitato la Gran Madre, poco distante dalla loro faraonica villa. Ma alternative importanti non ne mancano, sia in Italia che in Portogallo.

