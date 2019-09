Ilary Blasi infiamma Instagram: il top indossato dalla conduttrice è troppo scollato, post ‘bollente’.

Manca davvero poco all’inizio di Eurogames. I mitici Giochi senza Frontiere torneranno sul piccolo schermo a partire da domani sera. A condurre lo show ci saranno Alvin e la bellissima Ilary Blasi. Bellissima sempre, anche oggi. Lady Totti ha infatti appena pubblicato delle stories su Instagram davvero mozzafiato. La conduttrice si trova in macchina, ma quello che notano tutti è la sua profonda scollatura. Instagram si fa bollente. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Ilary Blasi infiamma Instagram: il top troppo scollato lascia intravedere tutto

Tra le bellezze della nostra tv, non può che esserci anche lei, Ilary Blasi. Dal suo debutto in tv come ‘letterina’ di Gerry Scotti a Passaparola ne è passato di tempo. Ma la bellezza di Ilary, se possibile, è solo aumentata. La conduttrice è pronta per la sua nuova avventura al timone di Eurogames, il programma di Canale 5 ispirato ai vecchi Giochi senza Frontiere. Ma, in attesa di ammirarla domani sera in tv, Ilary regala qualche immagine di sè ai suo fan di Instagram. E che immagine. Lady Totti è decisamente sexy col look scelto oggi. Gli occhi di tutti cadono proprio lì. Guardate un po’:

La scollatura sfoggiata da Ilary è davvero molto profonda: in bella vista le sue forme notevoli. Che hanno fatto letteralmente impazzire i numerosi followers della conduttrice. Che dire, Ilary Blasi non sbaglia un colpo! Appuntamento a domani sera su Canale 5, per la prima entusiasmante puntata di Eurogames!