Uomini e Donne Anticipazioni, lite furibonda in studio: Tina Cipollari attacca Damiano Er Faina. Ecco cosa è successo.

Tenetevi forte. Le anticipazioni trapelate sul web dell’ultima registrazione di Uomini e Donne sono davvero scoppiettanti. Come accade ogni anno, in studio da Maria De Filippi, arrivano le coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Nella registrazione in questione, in studio c’erano Damiano Coccia, Er Faina, e la sua fidanzata Sharon. Lo scontro con Tina Cipollari era inevitabile. L’opinionista ha lanciato varie frecciatine al romano durante la sua esperienza nel reality. Ma in studio è scoppiata una vera e propria lite furibonda. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne Anticipazioni, Tina Cipollari furiosa contro Er Faina: è successo di tutto

Tina Cipollari contro Damiano Er Faina. Quello che sembrava essere solo uno scontro social, è diventato realtà. Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, Tina Cipollari si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Si, perché pare che anche la vulcanica opinionista, in passato, sia finita nel mirino del Faina, che in uno dei suoi video ha attaccato la Cipollari, deridendola sul suo peso. Un video che Tina non ha certo dimenticato. E dopo le frecciatine degli ultimi giorni sui social, Tina si è scagliata contro il concorrente di Temptatation Island. Stando alle anticipazioni trapelate sul web, la Cipollari ha usato parole durissime per apostrofare Damiano, che si è scusato e ha negato di aver risposto male a uno dei figli della Cipollari. L’opinionista ha infatti dichiarato che suo figlio avrebbe scritto a Damiano per chiedergli di non offendere la madre: la risposta del Faina sarebbe stata poco piacevole. Ma non è finita qui: dopo le parole, Tina è quasi passata ai fatti! L’opinionista si è avvicinata un po’ troppo al romano, durante la discussione, tant’è che è servito l’intervento di Gianni e di Maria per placare gli animi. Insomma, il clima si è decisamente surriscaldato! Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire i dettagli della ‘disputa’! E voi, da che parte state?