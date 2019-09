Michelle Hunziker sarà alla conduzione di Amici Vip, il talent di canale 5: il sorprendente retroscena della presentatrice con Maria De Filippi.

Sabato 21 Settembre andrà in onda la prima puntata di Amici Vip, il nuovo e sorprendente talent di Canale 5 targato Maria De Filippi. Al timone vi sarà proprio lei: Michelle Hunziker. Ebbene si. Dopo la conduzione di Striscia la Notizia, accanto a Gerry Scotti, e All Together Now con J-Ax, la bella svizzera è pronta a cimentarsi in una nuova avventura. Ecco. È proprio in merito a questo che, in una recente intervista per il settimanale ‘Oggi’, la moglie di Tomaso Trussardi ha svelato un incredibile retroscena su come la padrona di casa le abbia chiesto di essere alla conduzione del suo reality. Siete curiosi anche voi di saperlo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Potrebbe interessarti anche:

Amici Vip, Michelle Hunziker alla conduzione: ecco il retroscena con la De Filippi

In una recente intervista per il settimanale ‘Oggi’, la bella Michelle Hunziker si è confessata a 360 gradi. Non soltanto, infatti, ha raccontato il suo rapporto con il marito Tomaso e, soprattutto, il suo livello di gelosia, ma ha anche parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi. Per l’anno prossimo, infatti, la svizzera sarà alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, di All Together Now. Eppure, prima di iniziare di nuovo questa avventura, la Hunziker sarà al timone di un nuovo ‘esperimento’ di Maria De Filippi. Ci riferiamo, come dicevamo precedentemente, al talent Amici Vip. Ecco. Ma come è stata ‘arruolata’ la bella svizzero in questo progetto? A rivelarlo è la diretta interessata durante l’intervista per il giornale. Michelle, infatti, svela un vero e proprio retroscena. Inizialmente, racconta la svizzera, lei non aveva affatto capito che Maria De Filippi volesse affidarle la conduzione del talent. E che, una volta accertato questo, era entusiasta dell’incarico, ma anche ‘timorosa’. Sulle pagine del giornale, infatti, si legge: “Come la prenderebbe il pubblico, se io presentassi una tua creazione?”. Sarebbero proprio queste, infatti, le parole che la Hunziker avrebbe detto alla De Filippi in seguito alla sua proposta.

Per ulteriori news su Michelle Hunziker –> clicca qui