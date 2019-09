Aurora Ramazzotti, papà Eros commosso: l’ultimo concerto all’Arena di Verona prima di cominciare il tour europeo è stata una vera sorpresa per lui.

Aurora Ramazzotti, papà Eros commosso: prima di iniziare parte internazionale del suo ultimo tour, ‘Vita ce n’è’, il cantautore romano ha salutato il pubblico italiano con tre concerti all’Arena di Verona. L’ultimo però è stato più speciale degli altri. Ad applaudirlo infatti in mezzo al pubblico c’era Aurora Ramazzotti, accompagnata dall’inseparabile amica Sara Daniele (figlia del compianto Pino). E dietro alle quinte due fans specialissimi: Raffaela Maria e Gabrio Tullio, per una volta insieme al papà accompagnati dai nonni. Una serata commovente e della quale conserverà a lungo i ricordi ora che temporaneamente saluta l’Italia.

Potrebbe interessanti anche:

Aurora Ramazzotti, papà Eros commosso: con i figli è meglio

Non ci sono selfie della serata, almeno da parte di Aurora e nemmeno di Eros che si è voluto godere questa improvvisa riunione familiare. In compenso ci ha pensato il settimanale ‘Chi’ ad immortalarli e a farlo sapere al pubblico non presente in Arena. Ramazzotti si è presentato sul palco sfoggiando una cresta da mohicano. Poi durante il concerto ha dedicato alla sua primogenita il brano ‘Buonamore’ dicendo a tutto il pubblico che quella canzone era per lei. A Sara Daniele, coetanea di sua figlia e con lei da sempre invece aveva dedicato ‘Sara’. Raffaela Maria e Gabrio Tullio invece hanno visto il papà in disparte, seguiti dai nonni, i genitori di Marica Pellegrinelli. La mamma si sta concedendo una vacanza a Woodstock insieme al suo nuovo compagno, Charley Vezza, ma era andata a seguire una tappa del tour in agosto a Taormina passando anche parte delle vacanze con il suo ex.

Ala fine dell’ultima tappa, Eros ha postato un messaggio per salutare i suoi fans: “Cantare all’Arena di Verona è sempre una grande emozione, grazie a tutti voi che l’avete resa ancora più spettacolare e magica!”. Ora il tour toccherà diverse città europee partendo il 24 settembre da Belgrado per andare anche in Bulgaria, Slovacchia, Ucraina e a Mosca l’11 ottobre.

Per sapere tutto su Aurora ed Eros Ramazzotti in tempo reale: CLICCA QUI