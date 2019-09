Eleonora Rocchini durante la Milano Fashion Week indossa un completo: non ha il reggiseno e qualcosa si scopre…

Negli ultimi giorni è stata al centro dei pettegolezzi per la rottura con Oscar Branzani, l’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo una lunga storia d’amore, pare un tradimento, ha fatto separare i due. Eleonora prova oggi a vivere la sua vita senza il suo “big”, così lo chiamava ed in questi giorni, nella settimana della moda, si sta divertendo a Milano. Uno dei suoi outfit è composto da un completo tailleur a quadri con il beige: sotto la giacca non ha nulla, ne una maglia ne un reggiseno. Qualcosa esce fuori….diamo un’occhiata.

Eleonora Rocchini la giacca si apre, sotto niente reggiseno: gli occhi di tutti finiscono lì

Bella e single: così Eleonora Rocchini sta attraversano la rottura con Oscar con tanti impegni, così da pensarci meno. Se i due prima o poi chiariranno questo è un enorme punto interrogativo, ciò che è certo è la sincerità ed il sorriso della toscana che nonostante il periodo, ne regala sempre un po’ ai suoi fan. Ma non solo, durante un “cambio outfit” forse qualcosa è andato storto, oppure doveva proprio andar così. Sotto una giacca Eleonora non indossa alcun reggiseno o top: si mette in posa e spuntano i suoi “bei averi”.

Impossibile non far finire gli occhi proprio lì!