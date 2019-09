Karina Cascella vs Ambra Lombardo: le due donne della tv italiana stanno litigando tramite i social: tra botta e risposta, volano offese.

Karina Cascella è conosciuta per la sua sincerità: spesso l’ex di Uomini e Donne va contro altri personaggi famosi dei reality per il gusto di dire sempre ciò che pensa. L’opinionista è molto apprezzata per questo ma allo stesso tempo si ritrova spesso criticata per il suo carattere forte. Questa volta si è scagliata contro Ambra Lombardo dopo le pagine di giornale che vedono l’ex gieffina dal medico per rifarsi il seno. Dopo l’accusa di Karina pubblicata su Instagram, c’è stato un botta e risposta tra le due donne. Ecco di cosa parliamo.

Leggi anche:

Karina Cascella vs Ambra Lombardo: scontro social tra le due, volano offese

E’ guerra social tra Karina Cascella e Ambra Lombardo! Le due donne hanno avuto un botta e risposta con toni poco pacati su Instagram, tramite le story. La Lombardo è uscita sul giornale mentre fa una visita per rifarsi il seno. L’ex di Uomini e Donne l’ha accusata con toni sarcastici, mettendo il dubbio il dolore per la rottura con Kikò: le ha dato inoltre della “sciacquetta“. Insomma parole poco carine.

Ambra ha risposto a tono su Instagram poco fa, scrivendo: “E’ solo un intervento di mastoplastica del quale è andato sul giornale. Non ho svaligiato una banca o menato qualcuno. La mia nudità, per la quale non provo alcun disagio, non ha nulla di volgare e la vivo con grande armonia. Alcuni commenti, beh, quello sono volgari eccome“. Poco dopo, Karina replica a sua volta, rispondendo a un utente: “Poverina, cosa doveva dire? Non ha nè i mezzi nè la possibilità di replicare per bene, sa che dico la verità“.

Chi avrà ragione?