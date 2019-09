Ospite della puntata odierna di Verissimo è Andrea Damante che a Silvia Toffanin ha rivelato se è ancora innamorato di Giulia De Lellis.

Come svelato in un nostro recente articolo, uno degli ospiti di questa seconda puntata di Verissimo è Andrea Damante. Ebbene si. Dopo l’intervista di Giulia De Lellis della settimana scorsa, quest’oggi l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il suo silenzio. E, soprattutto, raccontare tutta la verità riguardo il tradimento commesso, pochi anni fa, ai danni dell’influncer romana. È stata una lunga intervista questa del deejay veronese. Durante la quale non solo ha confessato di aver tradito la De Lellis soltanto due volte, ma ha anche confessato se è ancora innamorato della giovane influencer. È, infatti, proprio questa la domanda che gli è stata posta dalla conduttrice Silvia Toffanin. Ecco la sua risposta.

“Sei ancora innamorato di Giulia?”, la risposta di Andrea Damante a Verissimo spiazza

Ha raccontato tutto, Andrea Damante durante la sua intervista a Verissimo. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, non solo ha svelato il vero motivo per cui la sua storia con Giulia De Lellis è realmente finita, ma è andato anche oltre. Stando a quanto si apprende dal programma, la coppia del dating show si sarebbe lasciata ancor prima della scoperta del tradimento da parte dell’influncer. Ormai le cose tra di loro non andavano bene da tempo. Ed è proprio per questo motivo che avevano deciso di chiudere. Poi Giulia, come sappiamo, ha scoperto il tradimento. E da lì le cose si conoscono bene. Tuttavia, la domanda sorge spontanea: “Sei ancora innamorato di Giulia?”, gli chiede Silvia Toffanin. “Innamorato, no. Ma resterà per sempre la donna della mia vita”, risponde Andrea. Confessando, tra l’altro, di un incontro che i due avevano avuto nei giorni precedenti. A cui, tra l’altro, il deejay ha dichiarato di non essere rimasto affatto indifferente.

La clamorosa frecciatina a Giulia De Lellis

Si è completamente messo a nudo, Andrea Damante. Ma non è si affatto risparmiato una clamorosa frecciatina nei confronti di Giulia. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha dichiarato di essere stato davvero molto male per la fine della loro storia d’amore. E che, a differenza dell’influencer, non è riuscito ancora a farsi una vita.

