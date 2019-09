A Domenica Live sono stati presenti Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini: l’ex gieffina ha svelato di non avere più rapporti con la sorella, Fabrizia.

Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini sono tornati insieme ed oggi 22 settembre sono stati ospiti di Barbara D’Urso nello studio di Domenica Live. I due hanno confermato il loro ritorno insieme: non solo, la De Andrè ha svelato altri dettagli e retroscena accaduti negli ultimi mesi, dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP. La genovese ha confessato di non avere più alcun rapporto con la sorella, Fabrizia: ha spiegato i motivi. Ecco di che si tratta.

Potrebbe interessarti anche:

Domenica Live, Francesca De Andrè confessa: “Con mia sorella non ci parlo più”

Durante Domenica Live, questo pomeriggio di 22 settembre, sono stati ospiti di Barbara D’Urso Giorgio Tambellini e Francesca De Andrè. I due hanno raccontato il loro ritorno di fiamma dopo la crisi e la rottura durante la partecipazione di lei al Grande Fratello VIP. Clamorose le dichiarazioni della genovese che ha rivelato di non avere più rapporti con la sorella Fabrizia.

“Fabrizia ha fatto finta di essere disperata per me, ha messo su una scenetta dicendo che esiste un vocale con la voce di Giorgio che parla del tradimento“: spiega la De Andrè. “Io con lei non ci parlo più. Sono stata tradita“, confessa.

L’ex gieffina ha spiegato che il vocale in questione non esiste ed è stata stesso Fabrizia de Andrè a smentirne l’esistenza. “E’ stato un complotto di cui ho sofferto, sono stata tradita da lei” ha concluso la genovese.

Intanto la conduttrice Barbara D’Urso si è mostrata perplessa e sconvolta dinanzi alle parole dell’ex concorrente del GF VIP. “Non riesco a seguirti proprio” ha replicato alla sua ospite.

Per restare aggiornato CLICCA QUI