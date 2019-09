Chiara Nasti ha pubblicato una foto in cui indossa un vestito particolarmente sexy: gli hater l’hanno criticata, lei ha risposto a tono.

Chiara Nasti è una delle influencer più in voga del momento. Perennemente attiva sui social, la napoletana condivide con i suoi follower tutti i momenti della sua quotidianità. Nei post che pubblica sfoggia i suoi outfit migliori: con abiti corti o lunghi, completi casual e costumi, manda in visibilio i suoi fan. Ci è riuscita anche poche ore fa a far impazzire gli utenti Instagram mostrandosi con indosso un vestito particolarmente sexy. Un tubino con un lato del tutto aperto: una rete le scende lungo i fianchi. Non a tutti però è piaciuto il post…Ecco mostrato lo scatto ed il botta e risposta con gli utenti.

Chiara Nasti, foto super hot su Instagram: hater all’attacco, lei risponde

Uno spacco ultra vertiginoso è il soggetto del post di Chiara Nasti pubblicato poche ore fa: senza biancheria intima e la scollatura da capogiro ha fatto discutere non poco gli utenti di Instagram. Molti hanno commentato lo scatto dell’influencer accusandola di non essere fine, di essere “oscena” ed usando altre offese poco gradevoli.

“Bella, ma la finezza direi che è un’altra cosa“, scrive un follower. La Nasti ha replicato poco dopo, di tutto tono ed in maniera ironica, scrivendo: “Allora, perdonami se sono volgare“. Altri non hanno usato giri di parole: “Ma le mutande dove sono“, chiedono. Ad ogni modo, la fashion blogger napoletana si è ritrovata spesso soggetta a critiche e polemiche: il carattere non le manca, riesce sempre a farsi scivolare addosso l’ira degli hater.

