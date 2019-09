Elena Santarelli lascia tutti a bocca aperta: le parole per suo figlio Giacomo

Elena Santarelli ha fatto una dedica per suo figlio Giacomo che ha commosso il web: le parole della showgirl lasciano a bocca aperta.

Elena Santarelli è una delle showgirl più amate e apprezzate dal pubblico. La bella romana, moglie di Bernardo Corradi, è entrata ancora di più nel cuore della gente da quando ha vissuto la terribile esperienza della malattia di suo figlio Giacomo, al quale era stato diagnosticato un tumore cerebrale. Ora che il piccolo è finalmente guarito dopo un lungo e doloroso periodo di cure, la showgirl è tornata a sorridere, anche se porta ancora i segni di questo incredibile dolore. Elena non ha mai fatto mistero della malattia del figlio, anzi ha utilizzato la sua popolarità per sensibilizzare la gente sulla ricerca. Ora che il peggio è passato, la Santarelli ha voluto dedicare delle parole meravigliose al suo piccolo, lasciando tutti a bocca aperta: ecco la dedica su Instagram.

Elena Santarelli, la dedica da brividi al figlio Giacomo: le sue parole lasciano a bocca aperta

Elena Santarelli è una mamma attenta e premurosa nei confronti dei suoi piccoli, Giacomo e Greta, nati dal matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi, che procede a gonfie vele da circa 14 anni ormai. I due hanno dovuto anche condividere il terribile dolore per la malattia del figlio Giacomo, che a 9 anni si è ammalato di tumore al cervello. Oggi che il peggio è passato e che Giacomo è finalmente guarito, Elena si sta lasciando andare a sorrisi e felicità, e nelle ultime storie Instagram ha fatto una dolcissima dedica a suo figlio.

‘Un figlio ti cambia anche il ritmo del cuore’, ha scritto la Santarelli come didascalia a una foto di lei e Giacomo abbracciati. La showgirl ha dedicato al piccolo la canzone de Il Volo, ‘Grande Amore’, per fargli sentire tutto quello che prova per lui, un affetto che non si può misurare né descrivere a parole. Una dedica tenerissima, che ha commosso e lasciato senza parole tutti.

