Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo litigano sui social: botta e risposta tra le due giovani, ecco le loro parole.

Il gossip dell’ultimo periodo ci sorprende sempre di più: Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo, rivali in amore, hanno litigato tramite i social per Taylor Mega. Dopo precedenti accuse dell’ex gieffina nello studio di Pomeriggio Cinque, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata ospitata da Barbara D’Urso per replicare: Giorgia è stata accusata di essere “moscia” e si è difesa definendo la Piamonte “superficiale”. Le due giovani ieri sera hanno avuto un botta e risposta social che ha tenuto incollati gli utenti Instagram allo schermo: ecco cosa si sono dette.

Leggi anche:

Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo litigano sui social: tutta colpa di Taylor Mega

Una vera e propria lite è scoppiata tra Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo: le due si sono scambiate un botta e risposta tramite le Instagram story. Tutta colpa di Taylor Mega!

L’ex gieffina e presunta ex dell’influencer ha replicato alle parole di Giorgia: “Non sono superficiale, sono l’ultima persona che giudica dall’apparenza. Nessuno mi ha mai dato della grezza, sono fine ed ho dei modi garbati. Il tuo vocabolario è limitato e quindi non hai trovato altre parole per la mia persona. Non sei moscia solo tu ma hai fatto diventare moscia anche Taylor“. Le accuse della bionda toscana non hanno lasciato in silenzio l’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin che ha risposto poco dopo a tono: “Ma sei seria? Non hai ancora capito? Trai le tue conclusioni: ha scelto la moscia, bella“. Una risposta chiaramente provocatoria quella della pugliese. Finirà qui o continueranno a contendersi la bella influencer?

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui