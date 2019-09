Gigi Hadid Instagram, la doccia hot della modella: lato B da urlo in primo piano. Lo scatto ha collezionato ben due milioni di like

Gigi Hadid è la modella più famosa, più pagata e più influente al mondo. Sono decine e decine le case di moda che la richiedono per le proprie sfilate o servizi fotografici. Una vera e propria icona internazionale che ha costruito un impero grazie alla sua bellezza.

Bellezza che viene mostrata quotidianamente sui social. In particolare sul suo profilo Instagram che oggi conta ben 50 milioni di followers.

Numeri incredibili per Gigi Hadid che si diverte a mostrare il suo fisico perfetto e a collezionare milioni e milioni di like. Ma ciò che ha conquistato gli utenti, non è la classica foto durante una delle sue sfilate, bensì uno scatto durante una doccia super hot a Mykonos.

Gigi Hadid Instagram, la doccia hot della modella: lato B da urlo

La super modella ha passato una parte della sua vacanza in Grecia. Precisamente a Mykonos. Ed è qui che ha immortalato il momento in cui si trovava sotto la doccia. Gigi Hadid ha quindi condiviso su Instagram uno scatto che ha collezionato più di due milioni di like. Facile se sei la modella più richiesta al mondo che mette in mostra il lato B.

Visualizza questo post su Instagram Gíkonos Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid) in data: 30 Lug 2019 alle ore 4:57 PDT