Vieni da Me è entrato ormai nel vivo della stagione, continuano le interviste di Caterina Balivo ai suoi ospiti, che spesso si commuovono in diretta ripensando ai momenti più importanti della loro vita, o grazie alle sorprese che la conduttrice organizza per loro. E’ successo con il campione di scherma Aldo Montano, ma anche con il conduttore Claudio Lippi e tanti altri. Ieri è stata la volta di Ascanio Pacelli, che nel 2005 partecipò al Grande Fratello, incontrando quella che è poi diventata sua moglie e la madre dei suoi figli, Katia Pedrotti. I due stanno insieme da allora e hanno costruito una meravigliosa famiglia: Ascanio ha raccontato un inaspettato retroscena sul suo ruolo di padre e si è commosso in diretta. Ecco cos’è successo.

Vieni da Me, Ascanio Pacelli in lacrime: il particolare retroscena sulla sua famiglia

Ascanio Pacelli è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. L’ex gieffino, che vanta una nobile discendenza essendo pronipote di Papa Pio XII, si è raccontato con la conduttrice, spaziando su diversi argomenti. Non poteva mancare, chiaramente, un riferimento alla splendida famiglia che ha costruito insieme a Katia Pedrotti, con la quale ha avuto due figli, Matilde e Tancredi, entrambi bellissimi e spesso presenti sul profilo Instagram della mamma. Proprio parlando di loro, Ascanio si è lasciato prendere dall’emozione, finendo praticamente in lacrime.

L’ex gieffino ha raccontato un particolare retroscena sulla nascita di Matilde, dicendo che nel primo periodo lui si sentiva un po’ trascurato dalla moglie, cosa che invece non è successa con l’arrivo di Tancredi, quando Katia era già più pronta e sapeva già bene cosa fare. I due sono molto uniti e Ascanio ha spiegato che la loro forza è vivere con semplicità il quotidiano, affrontando anche qualche momento di crisi, poi si è concentrato sui figli e su quanto gli abbiano riempito la vita. ‘Fare le cose con loro ha un altro sapore, per me sono…’, poi la voce gli si è letteralmente rotta dal pianto, emozionando tutti i presenti in studio.

