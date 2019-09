E’ in arrivo una puntata speciale di Maurizio Costanzo Show: ecco l’imprevedibile omaggio di Maurizio Costanzo per un noto reality!

Maurizio Costanzo Show sta per arrivare con una puntata super speciale: il noto conduttore, marito della De Filippi, ha deciso di omaggiare un reality show che quest’anno compie vent’anni! Si tratta del Grande Fratello! Uno speciale dello show più famoso d’Italia sarà dedicato alla casa più spiata d’Italia e vedrà come ospiti concorrenti e vincitori di tutte le edizioni del GF. Sarà sicuramente una puntata nostalgica ed emozionante! Riporta la notizia SuperGuidaTv ed annuncia anche i probabili ospiti della puntata. Diamo un’occhiata.

Maurizio Costanzo Show, in arrivo una puntata speciale: l’imprevedibile omaggio

I vent’anni del Grande Fratello saranno festeggiati nello studio del Maurizio Costanzo Show! Il noto conduttore Mediaset ha deciso di omaggiare il reality più famoso d’ Italia invitando sulle sue “poltrone rosse” i concorrenti ed i vincitori delle scorse edizioni, dalla prima all’ultima! SuperGuidaTv anticipa la messa in onda e propone una lista dei probabili ospiti.

Di certo ci sarà un omaggio a Pietro Taricone, autentico protagonista scomparso tragicamente in un incidente nel 2010. Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione, Serena Garitta e Jonathan Kashanian, vincitori di terza e quarta edizione, non dovrebbero mancare. Anche la famosa Floriana Secondi, Martina Nasoni o Francesca De Andrè sarebbero ospiti super gradite. In studio, rivela la testata onile, potrebbe esserci anche Alessia Marcuzzi, incerte le partecipazioni di Daria Bignardi e Barbara d’Urso. Il parterre femminile aspetta con ansia di scoprire se ci saranno Luca Argentero ed Ascanio Pacelli.

