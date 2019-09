Melissa Satta infiamma Instagram: la maglia è trasparente, tutti guardano lì. Ecco il post ‘bollente’.

Melissa Satta è solita postare foto e video che alzano facilmente la temperatura su Instagram. Lo ha fatto anche poco fa, mostrando ai suoi fedelissimi fan uno degli outfit sfoggiati durante la Milano Fashion Week. Un look che non è passato affatto inosservato: Melissa indossa una maglia completamente trasparente. La fantasia ‘a rete’ rende l’ex velina davvero sensuale. Volete vedere il post che ha infiammato i social? Ve lo mostriamo subito.

Melissa Satta, la maglia trasparente fa impazzire Instagram

Sexy ma mai volgare, Melissa Satta è una delle donne più amate dagli uomini italiani. E Kevin Boateng, da poco tornato insieme alla moglie, uno dei più invidiati! Si perché l’ex velina di Striscia la Notizia è sempre più bella. Come nell’ultima foto postata su Instagram. Una foto che ha scatenato i fan: Melissa indossa una maglia trasparente. Il gioco del ‘vedo non vedo’ rende lo scatto davvero bollente: gli occhi di tutti cadono lì. Date un’occhiata:

Una Melissa Satta in versione ‘Matrix’ potremmo definirla. Un look total black, decisamente accattivante, quello scelto da Lady Boateng per una delle serate della settimana più glamour di Milano. Tutti si sono concentrati su un dettaglio in particolare: la maglia indossata dalla Satta è trasparente, e lascia intravedere chiaramente l’intimo nero. Un gioco di trasparenza che, inevitabilmente, infiamma i social! Il post di Melissa è stato letteralmente invaso dai commenti dei fan. Tutti di assoluto apprezzamento per la showgirl sarda. E in tanti hanno citato il film ‘Matrix’. E voi, che ne pensate del look total black di Melissa?