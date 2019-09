Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D’urso è stata la protagonista di un episodio imbarazzante: ecco la gaffe accaduta in diretta.

Una nuova puntata di Pomeriggio Cinque sta andando adesso in onda. Un puntata, come al solito, davvero molto impegnativa per la bella Barbara D’Urso. Dopo aver ampiamente parlato di fatti di cronaca e di attualità, la bella napoletana dedica la seconda parte del suo programma ad alcuni Vip che, terminato il successo, dichiarano di non aver soldi per il loro futuro. Ce ne sono diversi in studio. Ovviamente, oltre agli opinionisti d’eccezione, ci sono anche Alvaro Vitali, Nick Luciani ed Orlando Portento, ex di Angela Cavagna conosciuto nel mondo dello spettacolo grazie al suo ‘triccheballacche”. Sono, infatti, proprio questi personaggi a dichiarare di ‘vivere in miseria’. Tuttavia, è proprio ad apertura di questo spazio che la bella conduttrice è protagonista di un episodio imbarazzante. Ecco cos’è accaduto.

Barbara D’Urso, clamorosa gaffe in diretta a Pomeriggio Cinque: cos’è accaduto

È accaduto veramente di tutto in questo spazio di Pomeriggio Cinque dedicato ai Vip in ‘miseria’. In primis, una clamorosa gaffe in diretta. Ebbene si. Come dice spesso la bella Barbara D’Urso: “È proprio questo il bello della diretta”. Ma cos’è accaduto? Nulla di grave e scandaloso, sia chiaro. Soltanto che, mentre la conduttrice napoletana invitava la sua regia a mandare in onda il filmato del personaggio che da lì a poco sarebbe entrato nello studio televisivo per discutere della sua attuale situazione economica, ‘dall’alto’, invece, hanno sbagliato a mandare il filmato. Mandando, così, in onda un video di presentazione di un altro ospite. Immediata è stata la reazione della conduttrice che, da perfetta padrona di casa, ha ripristinato immediatamente l’ordine. Certo, un episodio ‘imbarazzante’, c’è da ammetterlo. Ma che, d’altro canto, dimostra perfettamente la piena padronanza e la perfetta capacità della D’Urso a gestire qualsiasi imprevisto.

