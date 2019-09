Momento di paura e dolore per un’ex concorrente del Grande Fratello, la mamma è in ospedale: ‘Mi sento sola e persa’, ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Il Grande Fratello ‘sforna’ ogni anno tanti nuovi volti, che diventano presto personaggi pubblici, in tv e sui social. Tantissimi sono i followers degli ex concorrenti, che si fanno conoscere a 360 gradi all’interno del programma, facendo affezionare il pubblico da casa, che continua a seguirli anche dopo il reality, per conoscere le loro vicende personali. Ora, un’ex concorrente del reality più famoso della tv, sta vivendo un momento di grande paura per sua mamma, che si trova ricoverata in ospedale: ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Leggi anche —> Grande Fratello, ex vincitore ricoverato in psichiatria: “Sto male e mi serve aiuto”

Paura per l’ex concorrente del Grande Fratello: sua mamma è in ospedale, ecco chi è

E’ un momento particolarmente difficile per un’ex concorrente del Grande Fratello, che si trova da diverse ore in ospedale per stare accanto a sua mamma, ricoverata d’urgenza due notti fa. Stiamo parlando dell’ex protagonista del GF15 Lucia Bramieri, nuora del grande Gino Bramieri, del quale ha voluto conservare il cognome. L’ex concorrente del reality, che ora è spesso ospite nei salotti di Barbara D’urso in qualità di opinionista, sta trascorrendo ore di grande paura per la salute di sua mamma. Non si conoscono esattamente le cause del ricovero improvviso della madre di Lucia, ma di sicuro si sa che la donna è ancora in ospedale e sta pian piano migliorando.

Il post di Lucia Bramieri è molto chiaro, la situazione della mamma si sta fortunatamente stabilizzando, ma la paura non è passata del tutto. ‘Mi sono sentita sola e persa in quel pronto soccorso’, scrive la vedova di Cesare Bramieri, che poi ringrazia medici e operatori sanitari per aver aiutato la madre a superare questa lunga notte. ‘E’ difficile gestire tutto da soli’, scrive Lucia, che parla della mamma con grande amore, definendola una roccia, addirittura più forte di lei in questo momento così delicato.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI