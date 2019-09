Kylie Jenner è stata ricoverata in ospedale per una forte influenza: la famosa imprenditrice americana ha avvisato i fan con un tweet.

L’imprenditrice americana e personaggio noto televisivo non potrà viaggiare per raggiungere la settimana della moda a Parigi. Venerdì avrebbe dovuto presentare una sua collezione di linea make up, Kylie Cosmetics, in collaborazione con il designer Oliver Rousteing, direttore del famoso marchio Balmain. La sorellastra della star Kim Kardashian ha svelato ai suoi fan di essere malata: ecco il tweet.

Leggi anche:

Kylie Jenner non sarà a Parigi: la star ricoverata in ospedale, “Sono molto malata”

Salterà un importante appuntamento: dovrebbe presentare la sua nuova linea di make up in collaborazione con il prestigioso marchio Balmain. La famosa americana ha annunciato ai suoi fan di essere molto malata con un tweet.

“Come sapete mi stavo preparando per andare a Parigi per lo show di Balmain alla Paris Fashion Week per il lancio della mia collaborazione con Oliver” scrive Kylie Jenner. “Sfortunatamente sono molto malata e non posso viaggiare“ aggiunge. Secondo TMZ, Kylie è stata ricoverata in un ospedale a Los Angeles con sintomi di una forte influenza, compresa di nausea e vertigini. Al suo fianco Citlyn Jenner per darle conforto.

La giovane nel tweet scrive di essere davvero dispiaciuta di non poter presenziare all’evento ma il suo team ed i suoi amici, che saranno lì, l’aiuteranno ad essere presente con lo spirito. Auguriamo a Kylie una pronta guarigione!

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui