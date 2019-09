Raffaella Fico a cuore aperto: “Ho subito l’umiliazione più grande che una donna possa ricevere”, ecco cosa ha raccontato a Storie Italiane.

Ospite a Storie Italiane, la trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, la bellissima Raffella Fico si è lasciata andare a una lunga intervista a cuore aperto. L’abbiamo conosciuta grazie alla partecipazione al Grande Fratello, ma la bellissima napoletana è famosa anche per la sua tormentata relazione col calciatore Mario Balotelli. Ed è proprio della storia d’amore con lui che ha parlato durante il programma, sottolineando il dolore provato quando Mario, alla notizia della sua gravidanza, le chiese di sottoporsi al test del Dna. Ecco le sue parole.

Potrebbe interessarti anche:

Raffaella Fico e l’umiliazione del test del Dna della piccola Pia

“È la più grande umiliazione che una donna possa subire”, è così che Raffella Fico parla della vicenda del test del Dna. Il suo ex Mario Balotelli, alla notizia della gravidanza di Raffaella, le chiese di fare il test, dubitando quindi del fatto che potesse essere lui il padre della piccola Pia. Un dolore davvero forte, quello provato dalla Fico durante quel periodo. “Sono stata molto male, mi chiedevo perché proprio a me?”. Ma il dolore, ormai, sembra far parte del passato. Oggi Raffaella fa la mamma a tempo pieno, grazie al supporto della sua famiglia. Con Mario Balotelli i rapporti sono migliorati: “L’ho perdonato per amore di mia figlia, quando si è giovani si può sbagliare.” Un grande esempio quello di Raffaella Fico, che ha messo il bene della piccola Pia davanti a tutto il resto.