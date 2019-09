Stefano De Martino, è finalmente arrivata la notizia tanto attesa: tutti i suoi fan, adesso, possono esultare, ecco cosa è accaduto al napoletano.

Continua la scalata verso il successo di Stefano De Martino. Dopo la conduzione di Made in Sud, La notte della Taranta e il Festival di Castrocaro, in questo ultimo periodo il ballerino napoletano si sta cimentando in un nuovo progetto televisivo. È iniziato, infatti, lunedì scorso Stasera Tutto è Possibile, il game show di Rai Due condotto, fino all’anno scorso, da Amadeus. Ebbene. Sarà per la genialità del programma, ma anche per la presenza di Stefano al timone, lo show sta riscontrando un successo davvero inaudito. Tuttavia, per il napoletano le sorprese non sono affatto finite qui. Pochissime ore fa, direttamente sui social, è arrivata la conferma di una notizia tanto attesa. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino, la conferma di una notizia tanto attesa

Sapete cosa riguarda la notizia tanto attesa? Semplice! Il rapporto tra Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Com’è noto a tutti, i due hanno collaborato, per diversi anni, per Amici. E sembrava che si fosse instaurata una bellissima amicizia. Tuttavia, pochissimi mesi fa, vi abbiamo raccontato di quanto, alcune dichiarazioni del giovane Sacchetta, abbiano fatto pensare che tra lui e Stefano, invece, fosse tutto terminato. Stando a quanto dichiarato da Marcello in alcune sue Instagram Stories, il loro rapporto sarebbe iniziato a declinare quando, riappacificatosi con Belen, Stefano si sarebbe ‘allontanato’ da lui. Ecco. A distanza di mesi, come dicevamo, è arrivata la notizia che un po’ tutti speravano. I due giovani ballerini, infatti, si sono rivisti. E, stando alle immagini pubblicate sui social dal bel De Martino, sembra che si siano lasciati tutto alle spalle. In effetti, dai loro sorrisi e dalle loro smorfie, sembra che abbiano recuperato alla grande il tempo perduto.

