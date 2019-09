Romina Power ricorda la figlia Ylenia Carrisi: lo struggente post pubblicato su Instagram per la donna scomparsa, parole che lasciano senza fiato.

La scomparsa di Ylenia Carrisi, nel lontano 1993, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi familiari, in particolare dei genitori, Al Bano Carrisi e Romina Power. I due, che oggi hanno ritrovato un’intesa personale e professionale, sono rimasti sempre attaccati alla seppur minima speranza di ritrovare la loro adorata figlia, ma purtroppo col passare degli anni le possibilità di riabbracciarla si sono sempre più indebolite. Ylenia, che oggi avrebbe 49 anni, è stata dichiarata morta dallo Stato, ma continuano a susseguirsi negli anni avvistamenti che poi si rivelano falsi. Sua mamma Romina di tanto in tanto pubblica su Instagram qualcosa che ricordi Ylenia, e lo ha fatto anche poche ore fa, con un post struggente, che dimostra ancora una volta il suo immenso dolore.

Romina Power, il post su Instagram per la figlia Ylenia: le sue strazianti parole

Romina Power porta sempre dentro di sé il dolore per la perdita della sua Ylenia, scomparsa all’età di 23 anni durante un viaggio negli Stati Uniti. Non averla mai più ritrovata, né viva né morta, ha segnato per sempre la vita di Romina, che pur mostrandosi sempre sorridente in pubblico, nasconde questa grande sofferenza nel cuore. Di tanto in tanto, però, l’ex moglie di Al Bano condivide con i followers i suoi momenti di particolare nostalgia della figlia, pubblicando le sue foto e dedicandole dolci parole. E’ proprio quello che ha fatto poche ore fa, quando ha condiviso sul suo profilo un’immagine di lei e Ylenia che sorridono felici.

‘La mia dolce Ylenia, con il sorriso di un angelo’, ha scritto in inglese Romina, aggiungendo un cuoricino alla sua dedica per la figlia. Le parole della Power sono semplici e senza fronzoli, ma fanno arrivare a chi legge tutta la sua sofferenza per una perdita che è impossibile colmare.

