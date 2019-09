Elisa Isoardi, in studio c’è un problema tecnico: lei perde la pazienza e lo dice ad alta voce, poi prova a ‘metterci una pezza’

Elisa Isoardi è sempre più protagonista della Rai con il suo programma, La Prova del Cuoco. Ormai, la bella showgirl sa bene come attirare l’attenzione e con l’aiuto (non poco importante) di Claudio Lippi riesce a mettere su dei botta e risposta molto divertenti ed interessanti in ogni puntata. La trasmissione va in onda verso l’ora di pranzo e i cuochi riescono sempre a dare ottimi spunti alle casalinghe che guardano da casa. Però… sì, c’è un però. Ricordate che l’anno scorso Elisa si lamentava di uno studio troppo piccolo? Quest’anno, avrebbe voluto uno spazio leggermente più grande per poter passare da un fornello all’altro con più libertà. Ecco, lo studio non si è ingrandito, è rimasto lo stesso.

Elisa Isoardi sbotta in studio, poi si scusa: cosa è successo

Non ce l’ha fatta più: evidentemente, la bella Elisa ha cominciato a sentire troppo caldo ed ha lamentato la temperatura troppo alta in studio. L’ultima volta, addirittura, si è tolta di dosso la camicetta proprio per l’alta temperatura. Beh, in effetti, ci sono tante luci e i fornelli accessi non favoriscono l’andamento della trasmissione in termini di calore. Così, Elisa non ha resistito ed ha esclamato: “Che caldo fa qui!”, agitandosi vistosamente. Ecco che si crea un attimo di imbarazzo in cui i cuochi non sanno cosa rispondere. Così, la presentatrice prova a ‘metterci una pezza’: “Era solo una comunicazione di servizio”. Sì, forse era un messaggio rivolto alla regia. Magari, avrebbero dovuto abbassare la temperatura dei condizionatori presenti in studio. Con quelli, il problema è risolto. Insomma, se la conduttrice avverte tutto questo caldo non la si può mica far soffrire in questo modo? Bisogna trovare una soluzione al più presto, prima che da un momento all’altro la Isoardi si tolga di nuovo la camicetta in diretta e lasci il pubblico esterrefatto.

