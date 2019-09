Emma Marrone torna a sorridere. Perché anche se ufficialmente si è presa un periodo di pausa per risolvere i suoi problemi, la sua musica va alla grande.

Emma Marrone torna a sorridere, anche se gli uiltimi giorni per lei sono stati piuttosto pesanti. Da quando la cantante salentina ha annunciato lo stop forzato, è comprensibilmente sparita dal radar. Fino a quando non avrà notizie positive da comunicare, vince la privacy ed è giusto così. Intanto però la sua presenza si sente sempre. Con le mozioni di affetto da poarte di tuttu i suoi fans, che sui social le fanno sentire tutto iol loro calore. Ma anche con la sua musica, perché la nuova canzone era molto attesa e sta andando secondo le previsioni. A confermarlo, nelle ultime ore, sono le notizie arrivate dalle classifiche degli ascolti radiofonici.

Emma Marrone torna a sorridere, ‘Io sono bella’ funziona

Prima di annunciare a tutti il problema di salute che la sta tormentando, senza scendere nello specifico, i piani di Emma Marrone erano chiari. A settembre l’uscita di ‘Io sono bella’, la canzone scritta per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Poi in primavera l’uscita del nuovo album. Ma anche un mega concerto a fine maggio all’Arena di Verona per festeggiare 10 anni di carriera. Tutto stoppato, anche se intanto le radio le stanno dedicando mmoltissimo spazio e lo dimostrano gli ultimi dati realtivi agli ascolti.

I numeri parlano chiaro. In testa ai brani più passati in radio c’è ‘Barrio’, l’ultima canzone di Mahmood (prodotta da Charlie Charles e Dardust) che segna il ritorno del vincitore di Sanremo. Sul podio virtuale anche ‘Heaven’ del compianto Aviici e ‘Buona (Cattiva) sorte’, il primo singolo estratto dal nuovo album di Tiziano Ferro. Al sesto posto, molto ascoltata e gradita dal pubblico, c’è ‘Io sono bella’ che fin dai primi passaggi è piaciuta. Un brano che Vasco Rossi e Gaetano Curreri hanno pensato solo per lei e si sente. Ora tutti aspettiamo si sentirglielo cantare dal vivo. Ma soprattutto che prertso arrivino novità confortanti.

