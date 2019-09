“Ho preso un appartamento solo per i miei abiti”, una confessione clamorosa che vi darà anche spunti per il futuro. A cosa si arriva per amore della moda?

“Ho preso un appartamento solo per i miei abiti”, un’ammissione che fino ad oggi non avevamo ancora mai sentito. Ma in fondo se la moda è il tuo mondo e anche la tua passione, lo possiamo pure capire. Così è tutti i giorni per Anna Dello Russo, un volto noto agli spettatori di ‘Detto fatto’ perché non è la prima vpolta che arriva come ospite. Quello che però ha svelato a Bianca Guaccero ha del clamoroso. Oggi che ha 58 anni, ottimamente portati, la direttrice creativa di ‘Vogue Japan’ ha accumulato una serie impresisonante di vestiti e di accessori. Così non ha potuto fare altro che prendere una decisione importante ma necessaria.

“Ho preso un appartamento solo per i miei abiti”, l’ammissione a ‘Detto Fatto’

Anna Dello Russo è stata un’influencer ancora prima che nascesse ufficialmente questa figura ed è grandissima appassionata di moda. Non è solo il suo lavoro, ma la sua vita. Ecco perché con il tempo la sua casa si è riempiata di modelli, da indossare e da commentare. Adesso, intervistata da Bianca Guaccero, la donna ha fatto una rivelazione clamorosa. Per non uscire lei di casa, ha dovuto acquistare un altro appartamento vicino al suo. Lo usa esclusivamente per contenere gli abiti in più, quelli che normalmente in casa sua non enterebbero. “Vero, non sono multimiliardaria. Però tempo fa ho comprato un appartamento vicino a quello dove vivo e lo uso come guardaroba”.

Il suo è uno stile sicuramente originalissimo e anche molto eccentrico, ma che piace. Certo, gli abiti che indossa, come abbiamo visto di recente alla Milano Fashion Week, non sono semplicissimi nemmeno da mettere via. Ma è la sua scelta e non la cambierà di certo adesso, quindi anche lei ha dovuto adattarsi. Eppure uno dei suoi segreti va in senso contrario: “Oggi anche nella moda bisogna dire basta agli sprechi. I vestiti si possono mettere anche più di una volta. Oppure si possono rivendere e riciclare in altri modi”. Lei invece tiene tutto.

