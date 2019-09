Elisabetta Canalis infiamma Instagram: sotto la giacca niente, il post pubblicato sul suo profilo è bollente.

Tra le veline di Striscia la Notizia, lei è una delle più amate di sempre. Parliamo di Elisabetta Canalis, che sul bancone del tg satirico più famoso della tv era in compagnia di Maddalena Corvaglia. La bellissima velina sarda, nonostante non appaia molto in tv, può contare su un vero e proprio esercito di fan, che la amano e la seguono. Anche sui social. In particolare su Instagram, dove Elisabetta ama condividere foto e video delle sue giornate e dei suoi look. Come quello sfoggiato qualche ora fa sui social: un total black davvero bollente. Sotto la giacca, niente..Diamo un’occhiata.

Elisabetta Canalis, niente maglia sotto la giacca: il post su Instagram è hot

Basta poco ad Elisabetta Canalis per infiammare i suoi fan. Lo ha fatto qualche ora fa, con uno scatto decisamente mozzafiato. Un look sensuale ma nello stesso tempo elegante per l’ex velina, che riesce sempre a lasciare i fan senza parole. Ecco la foto che ha infiammato i social:

Eh si, ve lo avevamo anticipato. Elisabetta Canalis è davvero pazzesca nell’ultimo post pubblicato sul suo Instagram. Un look che non passa inosservato: sotto la giacca, la Canalis indossa un mini top, che sembrerebbe essere quasi l’intimo. In bella vista le sue forme e il suo ventre ultra piatto. Il fisico della showgirl farebbe invidia a molte ventenni! Che dire, passa il tempo ma Elisabetta Canalis non passa mai!