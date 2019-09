Rosa Perrotta, incidente ‘hot’: alza la gamba ma il vestito è troppo corto, tutti guardano lì; ecco il post che ha scatenato Instagram.

È da poco diventata mamma ed è più bella che mai. Rosa Perrotta si gode il suo momento magico, dopo la nascita del piccolo Domenico, frutto del suo amore con Pietro Tartaglione. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e , dal momento della scelta, non si sono separati più. Rosa è oggi una mamma felice e innamorata, ma anche sexy! L’ex tronista è infatti una delle donne più belle mai apparse nel programma di Maria De Filippi. E le ultime foto postata su Instagram lo dimostrano chiaramente. Foto decisamente ‘bollenti’: Rosa alza un po’ troppo una gamba, e il vestito è davvero corto. Diamo un’occhiata.

Rosa Perrotta, incidente hot su Instagram: quando lo spacco è troppo alto…

Rosa Perrotta è una delle protagoniste di Uomini e Donne più amate di sempre. La sua storia con Pietro fa sognare i fan sin dalle loro prime uscite nel programma. E oggi che la famiglia si è allargata con il piccolo Dodo, per Rosa è davvero un periodo magico. E nonostante la recente gravidanza, la bellissima tronista appare davvero in forma. Le ultime foto postate sui social lo dimostrano: Rosa è splendida nel suo abito maculato bianco e nero. Un abito con uno spacco davvero notevole… Un incidente sexy per la Perrotta:

Scatti davvero bollenti quelli di Rosa, che nella didascalia al post sottolinea un dettaglio esilarante: la signora che passa sotto al balcone l’ha notata! Il look sfoggiato da Rosa non passa certo inosservato, come il suo post, che in pochissimo tempo ha fatto il pieno di cuoricini e commenti. Rosa è davvero una mamma super!