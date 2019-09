Chiara Ferragni è incinta del suo secondo figlio con Fedez? L’annuncio è di pochi minuti fa, le sue parole su Instagram hanno fatto impazzire i fan.

Chiara Ferragni è una delle donne più amate e seguite sul web in Italia e non solo. L’influencer, sposata con il rapper Fedez, è una donna di grande successo, ma anche una mamma dolcissima. L’amore per il suo piccolo Leone è palpabile e praticamente tutti i giorni Chiara pubblica le foto e i video del suo bambino e di tutti i suoi progressi. Insomma, se da un lato la carriera della Ferragni procede a gonfie vele, come dimostrato dal grande successo del film sulla sua vita, dall’altro lei si dedica tanto anche alla sua famiglia e molti sono convinti che sia incinta del secondo figlio. Ma sarà davvero così? Ecco l‘annuncio che l’influencer ha fatto poco fa su Instagram.

Chiara Ferragni incinta del secondo bambino? Ecco l’annuncio su Instagram

Chiara Ferragni ha sempre affermato di essere felice e orgogliosa del suo ruolo di mamma. L’influencer è sposata con Fedez da poco più di un anno e dal loro amore è nato Leone, che ha compiuto un anno lo scorso marzo. A quanto pare però i ‘Ferragnez’ sono già pronti ad avere un altro figlio. L’annuncio che Chiara ha fatto qualche ora fa su Instagram ha fatto impazzire i fan. A Capri con alcuni amici per qualche giorno mentre Fedez è impegnato con le registrazioni di ‘Celebrity Hunted’, la Ferragni si è fatta fotografare con una bimba in braccio, la figlia di una fan che le ha chiesto di tenere la piccola in braccio per alcuni secondi.

‘I want another baby’, ha scritto Chiara, accompagnando la didascalia con un cuore, e palesando così il suo chiaro desiderio di avere un altro figlio. Non sappiamo con certezza se la Ferragni sia già incinta del secondo bambino, ma quello che è sicuro è che ne ha tutte le intenzioni. E lo vuole fare anche al più presto, a quanto pare.

