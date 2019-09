Stefano De Martino esagerato: un anno fa ospite di Mara Venier aveva ammesso che l’amore per Belen era intatto. Oggi è andato anche oltre.

Stefano De Martino esagerato: è un momento d’oro per l’ex ballerino di Amici diventato in questi due anni uno dei volti nuovi della Rai. L’ultimo successo è quello di Stasera tutto è possibile che tornerà domani sera con la terza puntata. Passi da gigante per lui che uscito dal talent di Maria De Filippi non aveva subito trovato la via giusta. Lo riconosce anche Mara Venier che nota come tutti adesso si siano accorti della sua bravura. Lui però vola basso, perché quando le aspettative sono basse è sempre meglio, così nessuno si aspetta nulla e lui vive bene.

Stefano De Martino esagerato: i progetti con Belen e le sue voglie

Stefano De Martino ha una serenità interiore invidiabile e il merito è della ritrovata intesa con Belen Rodriguez. Come hanno passato l’estate insieme? “Ho fatto tante nuotate… camminate…. ho fatto tutte le cose che finiscono in ate… quindi potete immaginare”, ha raccontato lui che ha pure la battuta facile. Da lì una serie di doppi sensi ma soprattutto una dichiarazione d’amore appassionata. Lui e la showgirl argentina si sono ritrovati perché in fondo non si sono mai lasciati. Sono stati fortunati in questo perché la vita gli ha dato questa seconda possibilità e la distanza ha fatto bene.

Il meglio però deve ancora venire perché “io ho sempre voglia…“. Attimi di imbarazzo in studio, poi De Martino precisa: “Cosa avete capito? Perché mi piacciono i bambini, ne vorrei almeno tre”. Belen è avvisata e adesso pure noi. Intanto c’è Santiago, la sua gioia quotidiana: fisicamente gli somiglia molto, ma è testardo come la mamma. Però “mio figlio mi ha cambiato la prospettiva di vita”.

