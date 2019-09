Stefano De Martino, il conduttore napoletano subito dopo la prima puntata di Stasera tutto è Possibile è protagonista di uno splendido episodio.

Il nuovo anno lavorativo per Stefano De Martino è iniziato davvero alla grande. Non solo La Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro, insieme alla sua bella Belen Rodríguez, ma anche un nuovo game show su Rai Due. Proprio ieri sera, infatti, è andata in onda la prima puntata di Stasera tutto è possibile al cui timone c’è proprio il bel ballerino napoletano al posto di Amadeus. Un’esperienza del tutto nuova per Stefano. Soprattutto perché è la prima volta in assoluto che l’ex ballerino di Amici conduce un programma tutto da solo. Eppure, bisogna ammettere che ci è riuscito alla grande. Non a caso, al termine della prima puntata, il giovane napoletano è stato protagonista di uno splendido episodio. Ecco cosa è accaduto.

Stefano De Martino, splendido episodio dopo Stasera tutto è Possibile

Aspettavano tutti con ansia questo momento. E finalmente è arrivato. Proprio ieri sera, infatti, è iniziata la nuova avventura televisiva di Stefano De Martino. Con un game show tutto da ridere, il ballerino napoletano ha dimostrato, ancora una volta, le sue abili doti da conduttore e da intrattenitori. Certo, lo avevamo già in visto in occasioni precedenti, ma la ‘sfida’ di ieri, ammettiamolo, non era affatto facile. Invece, Stefano è riuscito a conquistare tutti. È proprio per questo motivo che, subito dopo la prima puntata di Stasera tutto è Possibile, è stato al centro di uno splendido episodio. Cosa sarà accaduto? Vediamolo nel dettaglio:

Ecco. È proprio questo che è accaduto a Stefano subito dopo la prima puntata di Stasera tutto è Possibile. Proprio su Instagram, il ballerino ha ricevuto un numero spropositato di commenti di persone che hanno apprezzato di gran lunga lo show, ma soprattutto la sua presenza. Anche a voi è piaciuto?

