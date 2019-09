Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Gennaro Lillio risponde una volta per tutte alle accuse di Francesca De André: ecco quanto dichiara.

Sta andando adesso in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Ebbene si. Dopo una domenica davvero molto impegnativa per Barbara D’Urso, la conduttrice napoletana è al timone di una nuova ed imperdibile puntata del suo show pomeridiano. E così, dopo una parentesi legata a fatti di cronaca e di attualità, la bella D’Urso passa in rassegna alcuni argomenti legati al gossip. In primis, Francesca De André e Gennaro Lillio. In particolare, alle clamorose accuse che, recentemente, la milanese ha lanciato contro il suo ex fidanzato. La giovane De Andrè, infatti, aveva dichiarato che il modello napoletano non solo l’avrebbe scaraventata dall’altra parte della stanza dell’albergo mentre parlavano di Giorgia, ma lo ha anche accusato di fare uso di steroidi. Inevitabile, quindi, la reazione di Lillio. Ecco quanto dichiara in diretta.

Gennaro Lillio risponde a Francesca De André: la confessione a Pomeriggio Cinque

Francesca De André e Giorgio Tambellini sono ritornati insieme. Lo hanno annunciato in una delle loro recenti ospitate da Barbara D’Urso. Tuttavia, è proprio in quest’occasione che la giovane milanese si è lasciata andare a delle vere e proprie accuse nei confronti di Gennaro Lillio, ex suo fidanzato. Come detto precedentemente, la De André avrebbe accusato il modello napoletano di violenza fisica e di fare uso di steroidi. Inevitabile, quindi, la reazione del giovane Gennaro. Che, nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, non le ha mandate certo a dire alla sua ex compagna. Non solo, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello avrebbe categoricamente smentito l’accusa di violenza. “Sono cresciuto con due donne, non mi permetterei mai”, dichiara Gennaro. Ma, com’è giusto che sia, ha anche negato l’accusa di fare uso di steroidi. Ma non è finita qui. Perché, preso dalla furia, il buon Lillio ha fatto una clamorosa confessione: “Ce lo vedremo nelle sedi opportune”. Il napoletano, quindi, avrà denunciato Francesca?

