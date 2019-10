Elodie, da timida “amicadiMaria” a diva dalle curve mozzafiato – FOTO

Elodie Di Patrizi dal programma Amici di Maria De Filippi ai concerti in giro per l’Italia fa impazzire il web. Scopriamo alcune delle sue foto da sex symbol

Impazzano in rete le foto bollenti della diva Elodie che quest’estate ha incantato tutti tra tormentoni, giri in barca con gli amici e presunti flirt con colleghi del panorama musicale

4 settembre 2019 la giovane cantante viene paparazzata a bordo di una barca in compagnia del caro amico e collega Mahmood vicino le coste della Sardegna, i due si sono concessi un po’ di svago a seguito dei numerosi impegni che li hanno visti protagonisti nel corso dell’anno. La giovane cantante ha mostrato fieramente un fisico mozzafiato, dalle curve sode e allenate, ciò che più colpisce è la disinvoltura con cui si mostra in topless. Ma ad incantare non sono solo le curve messe in mostra senza veli, ma il viso, che senza l’ombra di trucco, fa invidia, per i suoi lineamenti stranieri e caratteristici: gli occhi da cerbiatta, le labbra carnose e il naso fine e perfetto… che in passato le hanno giovato una carriera da modella.

Elodie, le foto: dal topless in barca ai concerti in tutta Italia

Ricordiamo che Elodie prima di diventare una cantante nota e apprezzata in tutto il panorama musicale, era una modella e a questo deve il suo charme e il portamento sempre fine e sensuale, che le consente di sfoggiare un topless da urlo in barca con l’amico Mahmood. Oltretutto, la giovane cantante italo-francese segue ogni giorno, come si può evincere dal suo profilo Instagram, allenamenti mirati e seguiti da un personal trainer. Oltre ad essere una bomba sexy nelle foto, Elodie ha dato prova di essere una super cantante e quest’anno ha conquistato 2 dischi di platino per Nero Bali, scritta proprio dall’amico Mahmood e cantata con Michele Bravi e Guè Pequeno, 1 disco di platino per Pensare Male in collaborazione con i The Kolors (anch’essi reduci dalla scuola di Amici) e 1 disco di platino per Margarita, in collaborazione con quello che ora è il suo compagno anche nella vita. Al momento, infatti, Elodie è fidanzata con Marracash, il rapper col quale ha inciso il brano.

Visualizza questo post su Instagram 9.09.19 ❤️ Grazie @rtl1025 #powerhitsestate Ph @virginiabettoja Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 10 Set 2019 alle ore 11:57 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 20 Ago 2019 alle ore 2:05 PDT