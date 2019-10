Michelle Hunziker ha confessato alcuni retroscena di un periodo buio che ha attraversato quando aveva 24 anni: è stata vittima di una setta.

Michelle Hunziker non ha un passato proprio facile. La bellissima conduttrice televisiva a 17 anni si è trasferita in Italia insieme alla mamma lasciando in Svizzera la sua vita. Ai microfoni di Freeda ha rivissuto periodo davvero difficile della sua vita, quando a 24 anni si è ritrovata a far parte di una setta. Il suo racconto è molto suggestivo: è stata vittima per 5 anni ed ha svelato come è riuscita ad uscirne. Ecco le sue parole.

Michelle Hunziker ha raccontato ai microfoni di Freeda un periodo buio della sua vita: a 24 anni è stata vittima di una setta, dalla quale è stato difficile uscirne.

“Era un percorso di purificazione: loro mi avevano convinta che io sarei morta. Volevo talmente liberarmene da lì che ero pronta a morire. Un giorno dopo aver messo giù il telefono dicendo che non volevo più vederli mi sono sentita meglio. Ci sono voluti 3 anni di ansie e crisi di panico, ma è stata una liberazione. Adesso è difficile che mi freghino“: è questo il discorso fatto dalla conduttrice televisiva. Le sue parole hanno sorpreso tutti.

