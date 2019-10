Le Iene per Nadia Toffa: gli assenti in studio e il motivo per cui non c’erano. Ecco chi non era presente all’omaggio.

Si è aperta nel ricordo di Nadia Toffa la prima puntata della nuova stagione de Le Iene. Un lungo e commovente discorso portato avanti da Alessia Marcuzzi, che tra le lacrime ha ricordato la collega. Dietro di lei, decine e decine di colleghi: conduttori o inviati, tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Nadia alle Iene hanno voluto salutarla in questa serata speciale. Ma, tra i presenti, mancava qualcuno. Alcuni volti molto noti della trasmissione non erano presenti in studio durante l’omaggio. Vediamo di chi si tratta.

Le Iene per Nadia Toffa: tra gli assenti in studio Ilary Blasi e Teo Mammucari

Tutti uniti per Nadia Toffa. Da Simona Ventura a Fabio Volo, da Enrico Brignano a Cristina Chiabotto. Tutte le ex Iene hanno voluto rendere omaggio all’indimenticabile Nadia Toffa, nella prima puntata della nuova stagione de Le Iene. Lo hanno fatto presentandosi in studio, vestiti rigorosamente da Iene. Un momento davvero toccante, che ha commosso tutti. Ma c’è chi non ha potuto far a meno di notare che, tra le Iene in studio, mancava qualcuno. Il web ha subito sottolineato l’assenza di Ilary Blasi, una delle conduttrici più famose del programma. Ma, come dimostrano le Instagram stories della moglie di Totti, la conduttrice si trova a Londra per motivi di lavoro. Impossibile, quindi, essere in studio questa sera. Lo stesso è capitato a Paolo Trincia, che ha però spiegato su Instagram il motivo della sua assenza: “Purtroppo non sarò dei loro perché sarò a Roma in montaggio per Chi l’ha Visto. Ci sarò col cuore”. In studio erano assenti, probabilmente per motivi lavorativi, anche Teo Mammucari, Luca Argentero e Miriam Leone. Tutti erano, però, presenti nel video di anteprima delle Iene in ricordo della Toffa.