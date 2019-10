Le Iene, Alessia Marcuzzi apre la prima puntata e parla di Nadia Toffa: ecco cosa ha rivelato.

La scomparsa di Nadia Toffa ha lasciato un vuoto in Italia ma soprattutto nel programma televisivo de Le Iene. Ieri sera 1 ottobre è andata in onda la prima puntata e tutto il cast dello show ha cominciato con un omaggio all’ex Iena. Alessia Marcuzzi ha parlato al pubblico con la voce rotta ha parlato della piccola bionda che ha combattuto con tutte le sue forze contro un terribile male. Ecco le parole della conduttrice.

Potrebbe interessarti anche:

Le Iene, Alessia Marcuzzi su Nadia Toffa: “Lei sapeva tutto, fin da subito”

“Abbiamo pensato mille volte come iniziare la prima puntata” così inizia il discorso di Alessia Marcuzzi al pubblico de Le Iene. Tutto il cast dello show si è riunito nella prima puntata per fare un omaggio a Nadia Toffa, scomparsa in agosto 2019 dopo aver combattuto contro un enorme male, un cancro.

Con la voce rotta dal pianto la conduttrice ha spiegato tutto della giornalista delle Iene, svelando l’enorme vuoto che ha lasciato. Ha poi rivelato che Nadia sapeva fin da subito tutto ciò che le sarebbe accaduto. “Non lo ha detto a tutti, ma lei sapeva fin da subito, sapeva tutto. Anche lei ha pianto tanto ma non lo ha fatto mai vedere”. E’ stato un momento molto commovente e suggestivo per i presenti in studio e per i telespettatori.