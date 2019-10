Belen Rodriguez in costume in barca intona una canzone di Pino Daniele: tutti di stucco, è bravissima ed ha una voce stupenda

Belen Rodriguez è in barca con Stefano De Martino, Santiago, mamma e papà per una mattinata all’insegna del bel tempo. Molto probabilmente, sono nel golfo di Napoli. Stefano è al timone della barca e conduce tutta la famiglia verso una delle meravigliose mete dell’arcipelago campano. Capri, Ischia, Procida, chissà. Tutti posti incantevoli. Tutto, poi, viene reso ancora più bello da una Belen che canta sulle note di alcune canzoni di Pino Daniele. Lei e Stefano si guardano e i loro occhi raccontano un amore folle. Forse, non si sono mai amati così tanto. Sorrisi veri, profondi, armonia e serenità in una semplice mattinata di ottobre in cui si può stare ancora in costume.

Belen Rodriguez canta Pino Daniele in barca con Stefano e il resto della famiglia

Che bel video! Che belle immagini! Dall’Argentina a Napoli, Pino Daniele è stato un grandissimo artista ed ha colpito anche il cuore della meravigliosa Belen. Una Belen che mostra il suo fisico mozzafiato in barca, in costume, precisamente il 2 di ottobre. Sì, perché a Napoli, al sud in generale, c’è sempre bel tempo.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: quanto si può invidiare Stefano De Martino in una mattinata di sole, in barca, con sua moglie, suo figlio ed altre persone? Un bel po’. Bisogna dire che l’ex ballerino di Amici è veramente un uomo fortunato. Già per il solo fatto di avere al suo fianco una donna come Belen. E poi per tanti altri motivi: uno di questi si chiama Santiago. Un bambino meraviglioso, gioioso e sempre sorridente. Insomma, cosa può volere di più dalla vita il nostro Stefano?