Le Iene, la dedica delle nuove conduttrici a Nadia Toffa: “Sarà difficile”; ecco cosa è accaduto poco fa in diretta.

Una grande novità quest’anno per il programma Le Iene. Nella puntata infrasettimanale, che per ora è in onda il giovedì, al timone dello show c’è un trio tutto al femminile. Si tratta di tre Iene storiche: Nina Palmeri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Una puntata, quella di stasera, che non poteva che aprirsi nel ricordo di Nadia Toffa. Anche questa sera, dopo l’apertura della puntata del 1 ottobre, le Iene rivolgono il primo pensiero all’indimenticabile Nadia. Le nuove conduttrici hanno avuto parole da brividi per la loro collega, scomparsa qualche mese fa. Ecco la dedica speciale.

Le Iene, la dedica delle nuove conduttrici a Nadia Toffa: momento toccante

“Abbiamo una grande eredità, ma anche molto pesante, che ci ha lasciato una piccola grande donna.” È così che il trio di conduttrici parla della nuova esperienza al timone delle Iene. Prendere il posto di Nadia Toffa non è facile per le tre Iene: “Nadia ci ha insegnato tutto, nella vita come nel lavoro.” Le tre conduttrici non nascono l’emozione, all’inizio della loro nuova avventura: “Inulte dirvi che siamo molto provati e condurre in questo studio, che era il suo studio è veramente difficile. Ma ce la metteremo tutta”. Parole che vengono dal cuore quelle di Nina, Roberta e Veronica, che specificano che in questa esperienza non saranno sole: “Siamo in quattro, ci sarà anche lei con noi!”. Un inizio puntata davvero emozionante, dopo l’omaggio delle 100 iene andato in onda durante la prima puntata del 1 ottobre. Le Iene sono imprescindibili da Nadia, e Nadia sarà per sempre una di loro.