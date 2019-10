Con quest’ultima foto su Instagram, Miriam Leone seduce tutti i suoi followers: il suo sguardo è davvero provocante e lo spacco davvero vertiginoso, ma quando accavalla le gambe…

Ammettiamolo: Miriam Leone è di una quelle classiche bellezze ‘acqua e sapone’. Senza mai esagerare in nulla, l’ex Miss Italia è solita condividere delle foto mozzafiato su Instagram. L’ultima risale a qualche ore fa. Quando, per promuovere l’uscita di una nuova fiction Sky in cui lei è protagonista, la giovane siciliana decide di condividere una foto proprio nei panni del personaggio che andrà ad interpretare. E così, in versione ‘segreteria’, Miriam Leone seduce tutti i suoi followers. Sono davvero diversi i motivi che evidenziano quest’impressione. In primis, lo sguardo. Beh, è davvero provocante. Ma non solo. Diamoci uno sguardo più da vicino.

Potrebbe interessarti anche:

Miriam Leone seduce: sguardo provocante, ma quando accavalla le gambe..

Siete pronti a rivedere la bellissima Miriam Leone sul piccolo schermo? Ebbene si. Dopo la pellicola cinematografica ‘Il Testimone Invisibile’ con Riccardo Scamarcio, l’ex miss Italia è pronta a ritornare in tv. Questa volta, però, su Sky. Dal 4 Ottobre, infatti, la siciliana sarà la protagonista di una nuova fiction che andrà in onda sul digitale terrestre. In cui, come dicevamo precedentemente, la giovane Leone avrà un ruolo del tutto ‘privilegiato’. E così Miriam, per ricordare ai suoi followers l’imperdibile appuntamento, ha voluto condividere uno scatto davvero ‘bollente’ direttamente dal set. Nei panni di segretaria, l’attrice seduce tutti i suoi followers, questo è certo. In effetti, è praticamente impossibile resistere allo sguardo magnetico e provocante della Leone. Ma non è finita qui. Perché c’è un altro dettaglio che fa diventare letteralmente ‘hot’ tutta la situazione. Vi riproponiamo la foto. ‘Giudicate voi’:

Semplice, no? La gonna che indossa Miriam è davvero molto corta. Inevitabile, quindi che, quando va ad accavallare le gambe sul tavolo, l’ex Miss Italia catturi l’attenzione proprio lì. Non a caso, lo scatto in questione, in un batter baleno, ha conquistato più di 111 mila ‘likes’. Insomma, ancora una volta, Miriam Leone ha incantato tutti.

Per ulteriori news su Miriam Leone –> clicca qui