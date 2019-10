Elettra Lamborghini fa impazzire il web: su Instagram si è mostrata con un abito scollato e corto con uno spacco vertiginoso. Diamo un’occhiata.

Elettra Lamborghini oltre a scalare le classifiche con le sue hit, è anche molto seguita sui social. Simpatica ed ironica non solo fa ridere spesso con le sue IG story o post, ma spesso mostra anche il suo lato sexy e provocante. Ed infatti pochi minuti fa su Instagram ha lasciato tutti senza parole con uno scatto irresistibile: nonostante lei non si piaccia con il suo nuovo look, ha fatto impazzire ugualmente tutto il web!

Elettra Lamborghini fa impazzire il web: abito scollato e corto, spacco vertiginoso

Che splendore Elettra Lamborghini: la regina italiana del twerk, ereditiera ed ex giudice di The Voice, riesce sempre a far impazzire il web! Pochi minuti fa ha postato uno scatto in cui si mostra non solo con il suo nuovo look di capelli ma anche con un abito da capogiro! Corto e scollato, di color verde, ciò che, dell’outfit, ha catturato l’attenzione di tutti gli utenti è lo spacco vertiginoso: i fan non hanno potuto distogliere lo sguardo. Questo il post:

E dopo le ultime parole della cantante in cui annunciava di essersi pentita di aver tinto i capelli, i fan le hanno dato conforto con tantissimi complimenti. “Sei bella in ogni modo”, “Sei bellissima ti donano anche questi capelli” sono alcuni di questi.