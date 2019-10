Temptation Island VIP Anticipazioni, Delia Duran flirta con il single Riccardo: quello che dice fa sussurra la modella fa discutere.

Alex Belli e Delia Duran sono entrati nel villaggio delle tentazioni poco fa: la coppia ultima arrivata sta già regalando incredibili colpi di scena. Questa edizione di Temptation Island VIP ha messo a dura prova i sei concorrenti: in seguito l’uscita di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito e la coppia composta da Anna Pettinelli e Stefano Macchi, ora tocca alle tre rimaste in gioco scoprire come andrà a finire la loro storia d’amore. Dalle anticipazioni rese pubbliche dalla pagina ufficiale del programma, si notano alcuni atteggiamenti della fidanzata di Alex Belli che stanno facendo discutere non poco. Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima puntata? Vediamo nel dettaglio cosa sta per accadere…

Temptation Island VIP anticipazioni, Delia Duran con il single Riccardo: “Togli tutto”

Atteggiamento inaspettato da parte di Delia Duran, entrata da poco con il fidanzato Alex Belli, e già molto vicina al single Riccardo. La pagina Instagram di Temptation Island VIP mostra alcune anticipazioni: l’attore nel falò insieme ai suoi compagni vedrà attraverso uno schermo la fidanzata mentre fa un bagno “particolarmente hot” insieme al single Riccardo.

Non è tutto, prima di gettarsi in acqua chiede al tentatore di spogliarsi. “Ti devi levare tutto”, sussurra la modella e attrice venezuelana. Dopo il bagno i due hanno trascorso il loro tempo sulla spiaggia tra abbracci e carezze. Tutto questo dovrà vederlo Alex: come reagirà?