Vieni da Me, Giada Pezzaioli, è stata ospite della puntata di oggi: ecco la verità sulla proposta di matrimonio di Conversano.

È stata una puntata davvero incredibile di Vieni da Me. Dopo la toccante intervista a Rocco Hunt e numerosi ed incredibili altri ospiti, è il turno di Giada Pezzaioli. L’ex aspirante Miss Italia, in seguito alla proposta di matrimonio del suo compagno Giovanni Conversano, è ritornata negli studi televisivi di Caterina Balivo per raccontare tutta la verità su questa famosa richiesta che, data la risposta non molto positiva, ha suscitato tantissimo interesse. D’altro parte, in una delle sue Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva fatto intendere che, dopo il “vedremo” della sua ragazza in diretta televisiva, nulla era cambiato. Adesso, invece? Ecco cosa dichiara la modella.

Potrebbe interessarti anche:

Giada Pezzaioli, la verità sul matrimonio con Giovanni Conversano a Vieni da Me

“Mi vuoi sposare”, chiede Giovanni Conversano alla sua Giada Pezzaioli nella puntata di Vieni da Me del 27 settembre scorso. “Si, dai vedremo”, risponde l’ex aspirante Miss Italia. Ecco. Cosa sarà successo? Perché la giovane ragazza non ha risposto, sin dal primo momento, in modo positivo? Ovviamente, non sappiamo nulla con certezza. Tuttavia, è proprio per questo motivo che la giovane è presente nella puntata di oggi dello show per spiegare e, soprattutto, raccontare la verità a Caterina Balivo. Ecco. Stando a quanto dichiarato, sembrerebbe che la giovane non sia stata propensa ad accettare la proposta del suo compagno soltanto per unico motivo. Perché, sin da piccola, la giovane ha immaginato una proposta di matrimonio molto più intima. È molto riservata, quindi, Giada. Tuttavia, lo sposerà? Beh, da quanto traspare dalle parole della giovane ragazza, la risposte nel cuore lei ce l’ha già. Occorre aspettare soltanto il momento adatto per dargli la fatidica risposta. Come andrà a finire, quindi?

Per ulteriori news su Vieni da Me –> clicca qui