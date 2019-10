Barbara D’Urso, piccolo ‘incidente’ per lei a Pomeriggio 5: è accaduto a inizio puntata; ecco cosa è successo.

Un inizio puntata molto particolare, quello di oggi, di Pomeriggio 5. Come di consueto, Barbara D’Urso anticipa le notizie che saranno trattate in puntata attraverso una piccola anterprima che va in onda prima della fine della soap Il Segreto. Ed è proprio durante questa breve anteprima che a Barbarella è accaduto qualcosa di veramente ‘particolare’. Un momento imbarazzante, che però la padrona di casa ha saputo gestire alla grande, rivelando al pubblico cosa le impediva di parlare perfettamente in quel momento…Siete curiosi di scoprire quale piccolo ‘incidente’ ha disturbato al diretta? Ve lo sveliamo noi.

Barbara D’Urso, piccolo ‘incidente’ per lei a Pomeriggio 5: un ciuffo di capelli la infastidisce!

“Forse da casa ve ne sarete accorti o vi è sfuggito? A me non sfugge niente”.Barbara D’Urso chiede ai suoi amati telespettatori se si sono accorti di ‘qualcosa’ di strano durante i primi minuti della puntata di Pomeriggio 5. E dopo qualche secondo è la stessa conduttrice a svelare tutto: “Sto combattendo dall’inizio! Da quando ho iniziato a parlare ho un ciuffo di capelli in bocca, non riesco a parlare!” Barbara, con la sua solita spontaneità, rivela al pubblico il piccolo ‘imprevisto’ capitatole durante la diretta. Ma la conduttrice non ha voluto far finta di niente, preferendo parlarne col pubblico: “Me lo tolgo ora così in diretta, tanto condividiamo tutto noi no?!” Ecco il momento il cui Barbara si ‘libera’ dal ciuffo ribelle:

Un siparietto davvero divertente, che sottolinea l’ironia e la spontaneità della conduttrice, oltre al rapporto ormai super confidenziale che ha col suo amato pubblico. Che non smette mai di ringraziare…col cuore!