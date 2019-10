Rosy Abate 2, la notizia tanto attesa a pochi giorni dall’ultima puntata

Rosy Abate 2, la notizia arrivata appena adesso: i fan non aspettavano altro, finalmente la conferma per Giulia Michelini and company…

Rosy Abate 2, Tale e quale Show e Bake Off Italia: tre programmi che il pubblico italiano ama la follia il venerdì sera. Sì, tutti e tre insieme. Insomma, a qualcuno bisogna per forza rinunciare. E qual è stata la scelta degli italiani nella serata del 4 ottobre? Gli ascolti tv parlano chiaro. Sono spuntati fuori solo adesso perché c’è stato qualche problema di natura tecnica, ma finalmente ecco che possiamo sapere chi ha vinto la serata in termini di ascolti.

Rosy Abate 2: la notizia tanto attesa sugli ascolti tv

In prima serata si era raggiunto un equilibrio quasi inspiegabile. Come se metà degli italiani fossero sintonizzati su Rosy Abate 2 e l’altra metà, invece, su Tale e Quale Show. Poi, in seconda serata, la concentrazione si è spostata tutta sulla fiction di Giulia Michelini e per questo possiamo dire si sia confermata ‘Regina’, non di Palermo, ma degli ascolti.

Volendo fare attenzione proprio ai numeri, possiamo riportare che Tale e Quale Show ha portato a casa la cifra di 3.547.000 spettatori pari al 18,2% di share. Mentre, Rosy Abate 2 si classifica in prima posizione con 3.665.000 spettatori pari al 17,4% di share. Si registra, inoltre, un importante calo del programma di Rai Uno codnotto da Carlo Conti che, negli scorsi anni, sfiorava i 4 milioni di telespettatori. Tuttavia, non c’è da disperare. No, perché Rosy Abate 2 è arrivata ormai all’ultima puntata e presto il programma di Rai Uno avrà la strada spianata in termini di ascolti. Certo, ci sarà sempre da tener presente il fatto che di venerdì va in onda anche Bake Off Italia, con alla conduzione la splendida Benedetta Parodi. Come se la caverà Carlo Conti? Riuscirà a riconquistare i suoi 4 milioni di telespettatori? Staremo a vedere. I prossimi dati ci daranno sicuramente qualche informazione in più.