Siamo quasi giunti alla fine di Rosy Abate 2, venerdì 11 Ottobre andrà in onda l’ultima puntata: ecco svelato in anteprima il finale clamoroso.

Venerdì 11 Ottobre andrà in onda l’ultima puntata di Rosy Abate 2. Ebbene si. La seconda stagione de La Regina di Palermo è quasi giunta al termine. E sembra che il finale sia davvero clamoroso. Come raccontato in un nostro recente articolo, la quarta puntata della fiction è stata davvero incredibile. Dal momento che suo figlio Leonardo è rinchiuso in carcere, la bella Rosy farà davvero di tutto per liberarlo da quel posto. E, come abbiamo visto, nonostante mille peripezie, ci è riuscita alla grande. Ebbene. Ma cosa accadrà, però, nell’ultima puntata dello spin-off? Eccole alcune anticipazioni nel dettaglio.

Rosy Abate 2, finale clamoroso per l’ultima puntata: cosa accadrà

Non sappiamo se, in futuro, ci sarà la terza stagione di Rosy Abate. Stando a quanto dichiarato dall’attrice in persona, in una recente intervista per Verissimo, sarebbe davvero difficile creare nuove dinamiche, nuove trame per un personaggio complicato come quello della regina di Palermo. Tuttavia, in attesa di avere conferma di questo nuovo progetto, come terminerà Rosy Abate 2? Abbiamo visto che, anche in questa seconda stagione, la mafiosa è stata duramente messa alla prova. Soprattutto a causa di suo figlio Leonardo. Che, trasferitosi a Napoli, si è messo nel brutto del giro accanto alla famiglia Costello. Famiglia che, come ben sapete, lo ha incastrato alla grande. Facendolo rinchiudere in carcere. Ecco. Ma dal momento che, come è stato trasmesso nella puntata di ieri, il giovane è riuscito a liberarsi della prigione, come andranno a finire le cose? Stando ad alcune anticipazioni trapelate da Fanpage, sembrerebbe che il finale per l’ultima puntata sia davvero clamoroso. Rosy, infatti, deciderà di rapire Nina, figlia del boss napoletano, nonché fidanzata di suo figlio, per avere un ultimo duello finale con Antonio Costello. Riuscirà la regina di Palermo ad avere la meglio? Non ci resta che aspettare.

