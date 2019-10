Pio e Amedeo, disavventura per il duo comico: tentato furto alla stazione immortalato dai comici tramite il loro profilo Instagram

Pio e Amedeo si trovano in un momento importante della loro carriera, reduci da due serate speciali al Teatro Antico di Taormina e all’Arena di Verona con il loro spettacolo “La Classe Non è Acqua”. La coppia si è sempre fatta distinguere per la spontaneità e simpatia che non manca nemmeno nelle disavventure. Qualche ora fa, infatti, sono stati vittime di un episodio spiacevole avvenuto alla stazione di Milano. Il tutto è stato immortalato sul profilo Instagram del duo comico tramite Instagram Story.

Pio Dantini e Amedeo Venza hanno pubblicato su Instagram un video in cui inseguono una presunta ladra che ha tentato di derubarli alla stazione di Milano. Nonostante il brutto episodio, i comici non perdono occasione per scherzare sull’accaduto: “Nel 2019 accadono cose incredibili…tipo gente che cerca di fregare a noi”. Nel video appaiono due ragazze che scappano e una di loro si copre il volto con un cappotto. Probabilmente si tratta di due donne straniere.

Per fortuna il furto non è andato a buon fine.