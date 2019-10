Chi è il Menestrelloh: età, carriera e vita privata della webstar che sta facendo impazzire tutti.

Il Menestrelloh è uno dei nomi di punta dell’ultimo periodo tra gli influencer. Il Menestrelloh, nome d’arte di Marco Marfella, è nato nel luglio del 1993, vive a Napoli, città a cui dedica molte delle sue storie e post, per farne conoscere le bellezze e le “chicche” nascoste. Il Menestrelloh ha iniziato la sua carriera su Twitter dove, col passare del tempo, ha ricevuto numerosi consensi, tanto da decidere di spostarsi anche sulle altre piattaforme social: Instagram e Facebook. Qui ha iniziato a diventare famoso, oltre che per la solarità e la simpatia mai banale, per i meme da lui creati, tra cui ricordiamo anche quelli di Gemma Galgani che sono diventati immediatamente virali. Nonostante la solarità e la sua espansività si è sempre mostrato molto riservato per quanto riguarda la sfera personale, infatti è difficile capire se Il Menestrelloh sia sentimentalmente legato a qualcuno oppure no.

Leggi anche:

Chi è il Menestrelloh: età, carriera e vita privata della star del web

Il Menestrelloh ha accumulato una serie di esperienze importanti dall’inizio della sua carriera ad ora. Ha iniziato scrivendo post divertenti per Twitter, dove la sua popolarità gli ha fornito un pass per un lavoro con 361Magazine che lo ha mandato come inviato anche a Sanremo e X Factor. E’ stato opinionista del format Casa Signorini. Ha vinto il social room di Amici, e il Maria Express conquistando così la possibilità di incontrare Maria De Filippi con cui poi intonerà la sigla del Menestrelloh. E’ stato inviato nel dietro le quinte de L’Isola Dei Famosi ed ha partecipato come ospite nel Salotto di Mara Venier e poi come concorrente di Ciao Darwin. Sempre in giro è apprezzato e stimato anche da molti volti noti dello showbiz.