Erica Piamonte, la clamorosa rivelazione sul Taylor Mega: è successo dopo l’incontro a Live Non è la D’Urso.

Un triangolo davvero infuocato quello che ha come protagoniste Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Quest’ultima è la nuova fidanzata di Taylor, ovvero colei che ha scatenato l’ira di Erica, l’ex gieffina con la quale la Mega ha avuto una relazione durante l’estate. Erica non ha accettato di buon grado il nuovo flirt di Taylor: non solo si è sentita tradita, ma ritiene anche poco veritiero il sentimento esploso improvvisamente tra le due ragazze. E ieri, alla trasmissione radio Non succederà più di Giada Di Miceli, ha svelato alcune clamorose rivelazioni sul suo rapporto con Taylor. Ecco cosa ha detto.

Erica Piamonte, la clamorosa rivelazione sul Taylor Mega: “Ci siamo risentite”

Rivelazioni davvero ‘bollenti’ quelle di Erica Piamonte, ospite al programma radiofonico non succederà più, l’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato della turbolenta storia con Taylor Mega, la bellissima influencer con cui ha avuto una storia. Erica non ha nascosto il dispiacere e il fastidio provato alla notizia della nuova relazione di Taylor con Giorgia, e in radio ha raccontato un retroscena davvero interessante sul suo rapporto con Taylor. Le due si sono incontrate in tv da Barbara D’Urso, per un confronto, a cui si è aggiunta anche Giorgia. Ma cosa è successo al termine della trasmissione? Stando a quanto ha raccontato Erica, Taylor non solo le avrebbe riscritto, ma ha anche espresso la volontà di un riavvicinamento. Insomma, le due si sono risentite e pare che Taylor non voglia perdere il rapporto con Erica. Come la prenderà la bella Giorgia? Non ci resta che attendere le prossime news del triangolo più bollente della tv!