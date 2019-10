Craig Warwick ha fatto poco fa un incredibile annuncio su Instagram: la notizia arriva un mese dopo la sua malattia e lascia tutti a bocca aperta.

Solo un mese e mezzo fa Craig Warwick ha fatto spaventare tutti i suoi fan con un improvviso ricovero mentre era in Sicilia da un’amica. Per alcuni giorni non si è saputo molto sulle sue condizioni di salute, fin quando, dopo la dimissione dall’ospedale, il sensitivo ha spiegato tutto in diretta a Pomeriggio 5, dicendo di essere stato colpito da una rara forma di trombosi alle vene dell’intestino, che poteva avere conseguenze letali se non fosse stata curata in tempo. Ora il peggio è passato, ma l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi dovrà sottoporsi a controlli e cure probabilmente per tutta la vita. Poco fa il sensitivo ha dato una notizia su Instagram, lasciando a bocca aperta i fan: ecco cosa ha annunciato.

Craig warwick, l’annuncio a un mese dalla malattia: la notizia che rende felici i fan

Craig Warwick si è ormai ripreso dopo la grande paura di un mese fa, quando è stato ricoverato d’urgenza a Milazzo per una rara forma di trombosi intestinale, che poteva addirittura ucciderlo. Poco fa ‘l’amico degli Angeli’ ha pubblicato un post su Instagram, dando una splendida notizia ai fan, che ha spazzato via definitivamente lo spavento di un mese e mezzo fa. La notizia è che Craig ha scritto un nuovo libro, il nono della sua vita, e che da oggi la sua ‘fatica letteraria’ si potrà trovare in libreria.

‘Incontrerai il tuo Angelo’, questo il titolo del libro di Warwick, che spiega come imparare a riconoscere anche dalle piccole cose la presenza degli Angeli che sono attorno a noi ogni giorno. Il libro è già un grande successo, anche a giudicare dai commenti che hanno invaso il post di Craig, tutti di fan che lo hanno già acquistato o stanno per comprarlo. La malattia è solo un ricordo lontano ormai per il sensitivo, che si appresta a godere di questo nuovo successo professionale.

