Fedez, Totti e altri VIP pubblicano uno strano post su Instagram “Devo rimanere in incognito”: perchè e che cosa significa

Questa mattina gli utenti Instagram si sono ritrovati degli strani messaggi pubblicati da alcuni VIP. Un messaggio che recita: “Non cercatemi. Devo rimanere in incognito, presto capirete perché” firmato da Fedez, Francesco Totti, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Claudio Santamaria, Costantino della Gherardesca, Francesca Barra. Non sappiamo se si aggiungeranno altri nomi. Ma, dopo alcune settimane di assenza dai social, questi personaggi sono riapparsi pubblicando questo messaggio. Ecco perchè e cosa significa.

Potrebbe interessarti anche:

Fedez Totti e altri VIP, strano post su Instagram “Devo rimanere in incognito”: cosa significa

Sembra proprio che questo messaggio criptico sia stato pubblicato per anticipare l’inizio di un nuovo reality show al quale parteciperanno i VIP in questione. Si tratta di Celebrity Hunted, un reality già famoso in America e che dovrebbe debuttare in Italia su Amazon Prime agli inizi del 2020.

Il format prevede che i concorrenti debbano nascondersi per evitare di essere catturati da cacciatori professionisti, avendo a disposizione una carta di credito e un kit di sopravvivenza.

Recentemente i followers di Fedez, preoccupati per l’assenza del rapper dai social, avevano chiesto a Chiara Ferragni che fine avesse fatto il marito. Lei ha tranquillizzato tutti, dicendo che sta fuori per lavoro e che tornerà presto.

La sua assenza è dunque collegata alla partecipazione a Celebrity Hunted.

Noi di SoloGossip vi terremo aggiornati su tutte le novità.